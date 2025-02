Tchad : exonération des droits et taxes à l'importation de certaines denrées alimentaires

Le ministre d'Etat, ministre des Finances, du Budget, de l'Economie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin, a signé ce 05 janvier 2025, un arrêté portant exonération des droits et taxes à l'importation de certaines denrées alimentaires.



Ainsi, les denrées alimentaires ci-dessous citées sont exonérées des droits et taxes à l'importation :

Froment, maïs, sorgho, sarrasin, millet et alpistes : autres céréales, riz, farine de céréales autres que le froment, farine de froment, semoules et sel.



Par ailleurs, l'exonération des droits et taxes à l'importation est valable jusqu'au 31 décembre 2025.