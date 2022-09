Tchad : face au Covid-19, de nouvelles conditions applicables aux passagers

Dans une note-circulaire signée ce 26 septembre 2022, le coordonnateur national des actions de lutte contre le Covid-19, rappelle les nouvelles conditions applicables aux passagers, à l'arrivée et au départ du Tchad, à partir du lundi, 26 septembre 2022.



Ainsi, pour tout passager à l'arrivée et au départ, le port du masque est obligatoire. Bien plus, tout passager à l'arrivée doit se munir, soit d'un certificat de test RT-PCR Covid-19 négatif, datant de moins de 72 heures à la date d'arrivée, soit d'une carte de vaccination anti-Covid-19.



Pour tout passager à l'arrivée ne présentant, ni d'un certificat de test RTPCR Covid-19 négatif datant de moins de 72 heures à la date d'arrivée, ni d'une carte de vaccination anti-Covid-19, il sera soumis à un prélèvement à l'aéroport, en payant une somme de quarante mille francs (40 000) CFA, fixée pour le test RT PCR Covid-19.



Le résultat sera par ailleurs disponible au site de diagnostic Covid-19 du PNT, pour tout passager prélevé.



Enfin, tout passager au départ doit présenter, soit un certificat de test RT-PCR Covid-19 négatif validé par l'équipe de santé à l'aéroport, soit une carte de vaccination anti-Covid-19, tout en se conformant aux exigences du pays d'accueil en matière de lutte contre le Covid-19.