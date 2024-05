Tchad : face aux différents effets, le maintien des filles à l'école préoccupe

Ce 15 mai 2024, au lycée féminin, la Technidev a lancé une campagne de sensibilisation dans le cadre du maintien des filles à l'école, face aux effets du changement climatique et des pesanteurs socioculturelles. Dans son mot de bienvenue, Mme Fatimé Koutou, proviseur du lycée féminin souligne que le maintien des filles à l'école est nécessaire. Car pour elle, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation.



« Nous sommes là pour vous, aucune fille ne doit déserter les cours, ni même abandonner l'école. De la 6ème jusqu’en terminale, nous sensibilisons nos élèves, nous les conseillons d'étudier jusqu'à obtenir leurs diplômes », a déclaré Mme Fayimé Koutou.



Le représentant de Technidev, Methoné Romkagong, dans son discours, souligne que la campagne zéro décrochage vise à contribuer à maintenir les jeunes scolarisés en général, et les filles en particulier, au moins jusqu'à la fin du cycle secondaire, dans le contexte du changement climatique tant du poids des pesanteurs socioculturelles.



Cette campagne vise également à mobiliser les jeunes scolarisés et l'ensemble des partenaires éducatifs dans l'adoption de comportements responsables en faveur de la résilience du système et des acteurs. M. Methoné relève qu’éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Il est donc important d'étudier, et de terminer au moins son cycle secondaire.



Et il faut aller à l'école, malgré les circonstances de la vie. Cependant, centaines filles se marient ou seront poussées en mariage par les parents. Elles doivent dire non au mariage et aux grossesses avant l'obtention du Bac. En effet, Methoné Romkagong souligne également qu'après le Bac, l’on peut décider de sa vie, de sa carrière.



Enfin, M. Methoné révèle les cinq messages clés : le droit à l'éducation des jeunes est un droit fondamental, il doit être assuré pour chaque fille et chaque garçon, au moins jusqu'à la fin du secondaire ; les effets du changement climatique et des pesanteurs socioculturelles accentuent le risque de décrochage scolaire ; tout élève a le droit à une éducation de qualité, au soutien scolaire intégré et à l'accès aux plateformes d'enseignement à distance pour réussir sa scolarité.; aucune fille scolarisée ne doit abandonner avant la fin du cycle secondaire malgré les effets visibles et perceptibles du changement climatique.; toute fille scolarisée a le droit à la protection contre le mariage des enfants et ses conséquences néfastes.



Quelques filles ont pris l'engagement, au nom de toutes les filles dudit lycée devant les responsables de l'établissement et également devant la presse : « Nous nous engageons à suivre le programme, zéro décrochage, réussir notre scolarité, ne pas nous marier avant les 18 ans, et ne pas tomber enceinte avant d'obtenir notre Bac ».