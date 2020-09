Tchad : face aux inondations, des jeunes se mobilisent pour une action de salubrité à Dembé

Une centaine de jeunes du Comité des associations des jeunes pour la riposte contre les Inondations (CAJRCI) a effectué samedi une journée de salubrité, de canalisation et de drainage au quartier Dembé, dans la commune du 7e arrondissement où les inondations ont fait beaucoup de sinistrés.



Le CAJRCI est issu du Conseil national consultatif des jeunes. Il a pour mission d'apporter un secours humanitaire aux personnes en détresse, que ce soit des inondations ou de la crise sanitaire.



"C'est la troisième fois que nous menons cette campagne de sensibilisation et apportons notre secours aux personnes des quartiers sinistrés de la capitale depuis la saison pluvieuse. Nous avons effectué nos activités de drainage et de canalisation des zones inondées dans les communes du 9e, 10e, 2e et encore aujourd'hui le 7e arrondissement pour la deuxième fois", déclare Idrissa Abate.



Il lance un appel aux jeunes et aux organisations afin d'appuyer ces actions humanitaires en faveur des sinistrés.



S'adressant particulièrement aux jeunes, Idrissa Abate appelle à la mobilisation pour la prochaine étape de la campagne de nettoyage et d'entretien de deux cimetières de N'Djamena : Lamadji et Gomba de Farcha.



L'activité aura lieu samedi prochain. Elle s'inscrit dans une synergie d'action visant àr Endre propre la capitale et éviter les maladies, même après la saison pluvieuse.



Le Comité est soutenu par le ministère de la Jeunesse et des sports ainsi que les communes concernées.