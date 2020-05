Tchad : face aux "sentiments d’apartheid", Masra opte pour un observatoire de la diversité

Le président des Transformateurs Succès Masra a proposé jeudi la création d’un observatoire indépendant de la diversité "face aux sentiments d’apartheid d’opportunités dans la République".



"Vous entendez au gré des accès aux postes civils ou militaires, de nomination, d’intégration à la fonction publique, de promotions ou accès aux bourses d’études, aux pensions, aux financements, et opportunités diverses, etc., un sentiment qui se diffuse dans notre pays", a indiqué Succès Masra, ajoutant que "ce sentiment n'est pas nouveau mais il va croissant."



Le n°1 des Transformateurs a mis en garde contre "un sentiment d’apartheid d’opportunités dans notre pays". Selon lui, "le Tchad d’aujourd’hui est encore hanté par le syndrome de l’apartheid d’opportunités. Et si on n’y prend pas garde, si on fait le faux semblant comme certains pays non loin de nous, et bien le réveil sera douloureux et il faut craindre que le Tchad en vienne à se disloquer."



"Ces problèmes ne doivent plus être mis sous le tapis"



"Vous entendez certains Tchadiens se demander s’ils doivent changer de famille, de région, de religion, de patronymes, de genre ou d’âge pour avoir accès à certaines opportunités réservées seulement à quelques-uns", a estimé le leader des Transformateurs.



D'après lui, "tous ceux qui vous disent : circulez, il n’y a rien à voir, il n’y a pas de problème, ils vous mentent en vous regardant dans les yeux et avec les yeux ouverts. Ces problèmes ne doivent plus être mis sous le tapis."



"Il y a dans notre pays un problème réel qui est là, c’est le problème d’apartheid d’opportunités de la République qui fait que les opportunités, déjà très peu en nombre et qu’il faut absolument multiplier, sont réservées à certaines catégories de Tchadiens en fonction des critères qui commencent par la famille, l’ethnie, le clan, la belle-famille, la religion, la région et plus loin les restes des Tchadiens", a-t-il souligné.



"Il y a un problème d’injustice global dans ce pays"



D'après Succès Masra, "ces problèmes sont des cancers qui rongent petit à petit les fondations fragiles de notre pays et qui risquent d’amener ce pays à la scission et à la dislocation si on n’y prend pas garde. Il y a un problème d’injustice global dans ce pays car quand 3% des Tchadiens ont accès à l’électricité, je ne sais quelle est la partie du Tchad qui est victime et quelle est la partie du Tchad qui en profite."



Masra a affirmé qu'il y a "aussi un problème de couches d’injustices subies par certaines catégories des Tchadiens. Il faut pas se mentir là-dessus. Certains Tchadiens, à cause de leur famille sont victimes d’injustices additionnelles. Certains Tchadiens, à cause de leur patronyme, de comment ils s’appellent, vivent des injustices additionnelles."



"Certains Tchadiens, à cause de leur religion, vivent des injustices additionnelles. Certains Tchadiens, à cause de leur région ont des injustices additionnelles", a-t-il dit.



Constitution : une atteinte à la démocratie ?



Le président des Transformateurs a par ailleurs réitéré son indignation face à un Constitution qui "interdit à 80% des Tchadiens majeurs et de moins de 45 ans d’être candidats à la Présidence de la République, réduisant ainsi le pays à une Démocratie pour 20% des Tchadiens."