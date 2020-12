Tchad : faut-il une Loi spéciale et un observatoire contre la corruption ?

Une table-ronde a réuni vendredi dernier plusieurs participants pour débattre du renforcement de l'intégrité au sein des forces de défense et de sécurité, à l'initiative du Réseau anti-corruption au Sahel.​ Le point focal de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption et procureur de la République Youssouf Tom a élargi le débat à la corruption au sein de la société. Il a suggéré la création d'un organe indépendant de réflexion sur la corruption et l'adoption d'une Loi spéciale de lutte anti-corruption au Tchad, en plus d'un renforcement de la sensibilisation dans les médias.Youssouf Tom explique que "la corruption est un phénomène qui a atteint nos sociétés, qui a atteint le pays. On peut arriver à l'éradiquer. La corruption est un phénomène humain. Même si on arrive pas à y mettre fin, on arrivera à la réduire considérablement (...) Tant que l'Homme existera, on ne va pas éradiquer complètement la corruption mais on va la réduire pour permettre le développement du pays".Il relève qu'il est difficile de démontrer les faits de corruption en justice : "pour les condamnations, c'est difficile, les gens ne peuvent pas démontrer. C'est des situations qui existent".