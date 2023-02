Tchad : festivités de la 29ème édition de la Journée nationale des personnes handicapées à Laï

La journée est organisée sous le thème "Le rôle de la transition dans la recherche de solutions inclusives et durables pour un Tchad accessible aux personnes handicapées".



Instituée par décret n°136 du 06 juin 1994, cette journée a pour objectif de contribuer à la réalisation des objectifs gouvernementaux en matière d'épanouissement et d'intégration des personnes handicapées dans la société.



Le directeur national de la promotion des personnes handicapées, François Kahirim, a indiqué que cette journée offre également une opportunité pour les personnes handicapées de réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail, leur place dans la société et les possibilités d'inclusion. Il a appelé à soutenir cette communauté qui en a vraiment besoin pour améliorer sa condition socio-économique.