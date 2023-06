Tchad : fête du Sultan, la population du Kanem honore ses traditions à Mao

Comme le veut la tradition, la population du Kanem célèbre la « fête du Sultan » tous les deux ans. Cette année, elle a eu lieu le jeudi 29 juin 2023 devant l'imposant palais royal du Sultanat du Kanem.



Les festivités se sont déroulées en présence des autorités administratives, militaires et traditionnelles, dirigées par le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, et le Sultan du Kanem,



Sa Majesté Alifa Mouta Zezerti. Au cours de la cérémonie, plusieurs danses folkloriques telles que Ganga, Kidi, Nangara, Tchegeni et Bala ont été présentées aux invités.



Chacune d'entre elles a apporté une touche spéciale à l'événement, ravissant les participants. Le rendez-vous a été pris l'année prochaine pour une nouvelle célébration pleine de joie et de traditions.