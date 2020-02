Tchad : fin de cavale pour un gang qui a dérobé près de 600 millions FCFA

FAYA - Fin de cavale pour deux présumés voleurs en provenance de N'Djamena et leur complice résidant à Faya. Ces présumés malfaiteurs expérimentés ont été appréhendés par les agents de la police de Faya vers minuit et présentés à la presse locale de Faya ce mardi en présence du premier magistrat de la province du Borkou.



Ces malfaiteurs sont munis de pioches, d'un rabot et de neuf paires de chaussures, du matériel qui leur permettait de jouer aux furtifs.



Le commissaire central de Faya, commissaire principal Mahamat Nour Moussa a présenté les trois présumés voleurs au gouverneur de la province du Borkou. Il a expliqué qu'en l'espace d'une année, trois coffre-forts ont été décaissés et la somme dérobée est évaluée à 600 millions de FCFA.