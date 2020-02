Tchad : fin de formation en journalisme pour une soixantaine de personnes à l'Est

Les travaux de l'atelier organisé par la Ligue tchadienne des journalistes arabophones, section du Ouaddaï, ont pris fin samedi dans la salle de réunion de la commune d'Abéché, dans la province du Ouaddaï.



Une soixantaine de participants (étudiants, élèves) ont pris part à l'atelier de trois jours, axé sur les genres journalistiques et la différence entre les organes de presse.



Au nom des participants, Abdelkhadir Adam Mahamat a précisé que cette formation leur a permis d'acquérir des connaissances en matière de journalisme.



Il a plaidé auprès de la Ligue pour l'organisation de formations similaires.



Le vice-président de la Ligue des journalistes arabophones, section du Ouaddaï, Abdelkerim Brahim, a invité les jeunes à se former perpétuellement car la formation est toujours bénéfique.



Il a également rassuré les jeunes que d'autres formations seront organisées prochainement.



Mahamat Amine Tadjadine, chef de service des nouvelles et des programmes de radio Abéché, a rappelé aux jeunes qui ont été formés que le journalisme est un couteau à double tranchant, qui demande d'être manié avec beaucoup de professionnalisme.



La cérémonie de fin de formation a pris fin avec la remise d'attestations.