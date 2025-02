Tchad : fin de la visite de travail du délégué général du gouvernement du Moyen-Chari dans la Grande Sido

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abderrahmane Ahmat Bargou, a achevé sa visite de travail dans le département de la Grande Sido, le dimanche 16 février 2025 notamment dans les sous-préfectures de Djeké-Djeké et Danamadji.



Cette tournée, qui s’inscrit dans le cadre du suivi des actions gouvernementales, a permis d’aborder plusieurs préoccupations majeures soulevées par la population locale. Dans ces deux sous-préfectures, l’état dégradé des routes a été l’un des principaux sujets de discussion.



La population a exprimé ses inquiétudes face à l’absence de routes praticables, rendant les déplacements difficiles, surtout en saison des pluies. Certains habitants ont souligné que cette situation freine le développement local et complique l’acheminement des produits agricoles vers les marchés.



En réponse, Abderrahmane Ahmat Bargou a rassuré que des mesures seront prises pour améliorer les infrastructures routières, notamment par la réhabilitation de certains axes stratégiques. Les échanges ont aussi porté sur les défis du développement socioéconomique. Les habitants ont plaidé pour une meilleure promotion des activités génératrices de revenus, et un appui accru aux agriculteurs et éleveurs.



L’un des points les plus préoccupants soulevés par la population est la recrudescence des coupeurs de route qui sévissent dans les deux sous-préfectures. Ces malfaiteurs, qui attaquent les voyageurs et pillent leurs biens, sont une menace constante pour la sécurité des habitants. Face à cette situation, le délégué général du gouvernement a promis de renforcer la collaboration entre les forces de défense et de sécurité, afin de traquer ces bandits et garantir la libre circulation des personnes et des biens.



Un autre problème majeur dénoncé par la population concerne l’absence de certains agents de l’État, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé. Selon les habitants, plusieurs enseignants et agents de santé désertent leurs postes, laissant les écoles et les centres de santé sous-équipés et en manque de personnel.



Cette situation a des conséquences graves sur l’accès à l’éducation et aux soins de santé. Abderrahmane Ahmat Bargou a pris note de ces plaintes et a promis de remédier à cette situation en veillant à ce que les fonctionnaires remplissent leurs obligations. Au terme de cette visite, le délégué général du gouvernement a rappelé son engagement à transmettre fidèlement les doléances de la population aux autorités compétentes.



Il a encouragé les habitants à maintenir un dialogue constructif avec l’administration locale et à participer activement au développement de leur localité. Toutefois, la population attend maintenant des actions concrètes et espère que ces engagements ne resteront pas lettre morte.