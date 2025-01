Tchad : formation des conseillers emploi de l’ONAPE à Massakory

Dans le cadre du renforcement des capacités des conseillers emploi de l’ONAPE, une session de formation a été organisée au Centre Technique Professionnel de Massakory, chef-lieu de la province de Hadjer Lamis.



Cette formation, destinée à 17 conseillers provenant des bureaux provinciaux de Bol, Mao, Moussoro, Massakory et Massenya, couvre plusieurs thématiques clés : méthodologie de recherche d’emploi, élaboration de projets professionnels pour les demandeurs d’emploi, législation du travail, culture entrepreneuriale et informatique.



La cérémonie d’ouverture, qui a eu lieu le 20 janvier 2025, a été présidée par M. Souleymane Bourgou, chef de la Division Administrative et Juridique, représentant le directeur de l’ONAPE.



L’objectif de cette session est de doter les agents de compétences essentielles, pour mieux accompagner les partenaires de l’ONAPE. En renforçant leurs aptitudes professionnelles, à travers ces modules, l’institution ambitionne d’améliorer leur efficacité et de consolider ses services sur le terrain.