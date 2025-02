Tchad : formation du personnel de la Médiature de la République sur la justice transitionnelle

La Médiature de la République, à travers le projet d'appui à la promotion et la protection des droits de l'Homme au Tchad, organise ce jeudi 20 février 2025, un atelier de formation des membres du personnel sur la justice transitionnelle.



Cette activité vise à contribuer au renforcement des capacités techniques et opérationnelles des membres du personnel du Médiateur de la République, sur le mécanisme de la justice transitionnelle, en vue d'outiller l'institution, à conduire la mise en œuvre de ce mécanisme, tel que recommandé par le Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS).



Le secrétaire général adjoint des services du Médiateur de la République, Djibrine Mahamat Moussa, dans son discours de la session d'atelier, a notifié que la justice transitionnelle n'est pas uniquement une question de justice pénale, elle englobe également les dimensions sociale, économique et psychologique.



La justice transitionnelle, pour lui, est comme un processus holistique qui exige l'engagement de tout chacun, et la collaboration de chaque acteur, et chaque institution a un rôle à jouer dans cette dynamique. Félix Ahouansou, représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme au Tchad, souligne que son institution, reconnaît que le Tchad a traversé des moments difficiles marqués par des conflits divers et des violations des droits humains.



Les défis auxquels le pays continue de faire face sont nombreux, mais ils ne doivent pas nous décourager. Au contraire, ils doivent renforcer notre détermination à instaurer des mécanismes qui garantiront que les expériences douloureuses du passé ne se reproduisent plus.



Ensuite, en guise de conclusion, le représentant de HCDH, déclare que la justice transitionnelle n'est pas une simple notion légale, c'est un moyen de restaurer la dignité des victimes et de construire une société qui valorise la vérité, la mémoire et la justice, conclut-il.