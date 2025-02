Tchad : formation et distribution nutritionnelle par Konoum Toullo au Centre de Santé de Farcha

Le 20 février 2025, l’ONG Konoum Toullo a organisé une session de formation au profit de l’Alliance des Associations des Femmes Musulmanes et Chrétiennes du Tchad, au Centre de Santé de Farcha.



Cette activité a réuni des femmes engagées pour renforcer leurs connaissances en nutrition et santé infantile. La formation a couvert des thèmes clés comme la prévention de la malnutrition, les pratiques alimentaires saines et l’importance de l’hygiène.



Les participantes ont acquis des outils pour sensibiliser leurs communautés et agir contre la malnutrition. En marge de la formation, une distribution de bouillie nutritionnelle a été organisée pour les enfants malnutris du quartier. Cette action a apporté un soutien direct aux familles, tout en promouvant une alimentation équilibrée.



À la fin de la session, des attestations ont été remises aux participantes, marquant leur engagement et leur participation active. Cette initiative de Konoum-Toullo illustre son dévouement à améliorer la santé des populations vulnérables, notamment les femmes et les enfants, au Tchad.