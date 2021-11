Tchad : grève des enseignants du Batha suite à l’agression de leur collègue

Les militantes et militants du Syndicat des Enseignants du Tchad, section provinciale du Batha se sont réunis en assemblée générale extraordinaire ce 23 novembre 2021, dans la salle polyvalente du lycée Acyl Ahmat Akhabach d'Ati.



Ce conclave a été tenu à la suite des actes perpétrés et de l’'insécurité qui prévaut actuellement dans les établissements scolaires. En effet, plusieurs menaces pèsent sur les enseignants, de la part des élèves en ce moment au collège Moderne d'Ati, depuis le 17 novembre 2021. Au lycée de Koundjourou Djimadou Joël, enseignant d'EPS et au CEG Acyl Ahmat Akhabach d'Ati a fait l’objet des menaces le 21 novembre 2021.



Après l'Assemblée générale, les militantes et militants de syndicat des enseignants du Tchad, section provinciale du Batha, ont décidé d'observer une grève de soutien de trois jours, allant du 24 au 26 novembre 2021.



Par ailleurs, ils exigent l'exclusion définitive de l'élève Hassan Abdelwahid du lycée de Koundjourou et de le traduire en justice. Ils demandent enfin aux autorités locales de veiller à la sécurité des enseignants au sein des établissements scolaires.