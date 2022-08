Tchad : grosses inondations à Moundou, plusieurs familles sans abris

Des marchés sont complètement submergés par les eaux. Les vendeuses se sont mises à vendre au bord du goudron afin d'écouler leurs marchandises. "Nous n'avons pas de sources de revenus et nous sommes coincées chez nous", affirme une commerçante.



Des habitations sont inaccessibles car elles sont également submergées par les eaux, tandis que d'autres se sont écroulées, faisant de nombreux sans abris.



Les autorités provinciales et communales ont fait un tour dans la ville hier pour constater les dégâts. Aucun bilan n'a été communiqué.



Certaines institutions publiques et privées sont inaccessibles. Au quartier Djarabé par exemple, un centre d'accueil a été ouvert au sein du lycée pour accueillir les familles.