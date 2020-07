Tchad : hausse des prix de moutons à l'approche de l'Aïd el-Kebir

« Vous savez, les animaux comme les moutons que nous transportons depuis le Nord et l'Est du pays ne peuvent pas se déplacer jusqu'à N’Djamena. Donc il nous faut de l'argent pour leur transport. A cela s’ajoute le problème de pâturage et le paiement des taxes pour les tracasseries routières. Tout cela est suffisant pour que le prix soit élevé sur le marché », explique Ahmat Idriss Yaya.



Du côté des acheteurs, ce n’est pas la joie. Souleymane Ousmane venu se procurer un mouton, se confie à nous : « il est très difficile d'acheter un mouton cette année pendant la fête de mouton pour quelqu'un qui est pauvre comme moi, à cause des prix élevés. Sinon l'année dernière avec 20.000 Fcfa, on pouvait avoir un gros mouton pour fêter avec les enfants à la maison ».



« Mais cette année c’est vraiment compliqué avec ce prix d'achat. Aujourd'hui, même la viande est chère sur le marché. Chez certains bouchers, on peut même avoir honte de demander s'il peut vendre une quantité de viande à 500 FCFA. Dans certains lieux, ils vont te dire qu'il n’y a pas de la viande pour 500 FCFA ici », ajoute Souleymane Ousmane.



Malgré que le pays ait enregistré une forte croissance des ressources pastorales en 2018 à savoir : plus de 25 m illions des bovins, sept millions des camelins, 31 millions des caprins, 27 millions d' ovins, un million d' équins et deux millions des porcins, le prix du mouton reste toujours à la hausse sur le marché national surtout à l’approche de la fête musulmane dite Aïd el-Kebir .