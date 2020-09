Tchad : hausse des recettes pétrolières au deuxième trimestre 2020

Le Tchad a enregistré une hausse de 5,8 % du volume des exportations de pétrole brut comparativement à la même période de l’année dernière, malgré la baisse du volume de la production de 1,2 %, selon la note sur le secteur pétrolier du deuxième trimestre 2020, de l'Observatoire des finances publiques.



Les recettes pétrolières recouvrées se chiffrent à 309,5 milliards de FCFA au 2e trimestre 2020 contre 152,8 milliards de FCFA au 2e trimestre 2019, soit une forte augmentation de 102,5 %.



Malgré la baisse simultanée de volume de la production et du cours de Brent, cette amélioration des recettes pétrolières s’explique, d’une part, en grande partie par la continuité de recouvrement de l’impôt sur les sociétés (IS) pétrolier sur les exercices antérieurs et d’autre part, par la hausse de volume des exportations de pétrole brut.



Le secteur pétrolier évolue dans un contexte international de crise sanitaire avec pour conséquence la baisse de la demande mondiale du pétrole brut.