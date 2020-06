Tchad : hausse du nombre de nationaux travaillant dans les sociétés pétrolières

Le nombre de nationaux travaillant dans les sociétés pétrolières est passé de 616 à plus de 700 personnes, soit une hausse 11%, selon la note sur le secteur pétrolier au premier trimestre 2020 du ministère des Finances et du Budget.



Le secteur pétrolier comme les autres branches d’activités de l’économie nationales contribue au développement économique locale notamment dans les provinces où les sociétés pétrolières sont implantées à travers :

Le développement de compétence nationale, le nombre de nationaux travaillant dans les sociétés pétrolières est passé de 616 à plus de 700 personnes, soit une hausse 11%, tandis que celui des expatriés a diminué passant de 243 à 112 soit une baisse 54 %. Cette baisse est due à la politique des sociétés pétrolières en matière de recrutement et de renforcement des capacités nationaux et locaux.

Des investissements stratégiques ont été réalisés au courant de l’année 2019 aux bénéfices des différentes communautés, il s’agit, entre autres :

− 29 km des routes ont été réparés et 7,8 km ont été construites ;

− 57 puits d’eau ont été forés ;

− une dizaine d’école et des centres de santé ont

reçu des dons en équipements et matériels.