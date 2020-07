Tchad : hausse du prix du ciment, le président Déby convoque une réunion

Le chef de l'État Idriss Déby a convoqué mardi matin au Palais présidentiel, une réunion regroupant le ministre du Pétrole et des Mines, les responsables de la Société nationale de ciment (SONACIM) et des membres de son cabinet, afin d'évoquer la situation liée à la rareté du ciment et la hausse de prix.



Déby a donné des instructions afin que les activités de la société soient relancées "rapidement".



"La société tourne au ralenti", a admis le ministre du Pétrole et des Mines Oumar Torbo Djarma qui a évoqué des difficultés multiples.



Il a promis que tout entrera dans l'ordre avec du ciment à prix abordable et de qualité pour la population.



Un meilleur accès au ciment est attendu par la population afin d'accélérer le secteur de la construction, l'accès à un logement décent et soutenir le développement.



En 2012, le président de la République avait émis le souhait que le coût du sac de ciment à la sortie d'usine ne dépasse pas le prix de 4200 Fcfa. De même, dans le commerce, la limite évoquée devait être de 6000 Fcfa.