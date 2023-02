Tchad : il échappe à une tentative d'enlèvement de ses organes génitaux à Gang

Hagassou Wanlana, un jeune de 18 ans souffrant de maladie mentale, a été victime d'une tentative d'enlèvement de ses organes génitaux, alors qu'il se trouvait à Gang, une ville non loin de Bongor.



Selon les témoins sur place, les malfaiteurs ont également tenté de couper sa langue. Le jeune homme a été admis à l'hôpital de Triste de Kélo, où il est actuellement pris en charge.



La famille de Hagassou Wanlana avait du mal à le contrôler en raison de sa maladie, et c'est pourquoi il faisait régulièrement le déplacement seul dans certaines localités. Malheureusement, cette fois-ci, il est tombé entre les mains de criminels qui ont tenté de lui causer de graves dommages.



Les autorités locales ont ouvert une enquête pour identifier les auteurs de cette tentative d'enlèvement et les traduire en justice. Les organisations de défense des droits de l'Homme ont appelé à la vigilance de la population, et à la protection des personnes vulnérables, en particulier des personnes atteintes de troubles mentaux.



Le grand frère de Hagassou Wanlana, qui est actuellement à son chevet à l'hôpital, n'a pas souhaité s'exprimer sur cette tentative d'enlèvement. Cependant, il a exprimé sa gratitude envers le personnel médical pour la prise en charge de son frère.



Cet incident tragique rappelle la nécessité de protéger les personnes atteintes de troubles mentaux, qui sont souvent vulnérables et exposées à des risques accrus de violence et de maltraitance. Les autorités doivent prendre des mesures pour garantir la sécurité et le bien-être de ces personnes, et prévenir de tels incidents à l'avenir.