Tchad : il est "interdit" d'utiliser les tests de diagnostic rapide pour détecter la Covid-19

Le ministre sortant de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a déclaré lundi dans une note circulaire qu'il est interdit d'utiliser les tests de diagnostic rapide pour la détection de la Covid-19 sur le territoire national.



"Ceci dans le souci d'éviter toute confusion d'interprétation des résultats qui favoriserait la propagation du virus dans la communauté", a-t-il justifié.



Selon Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, il a été constaté la circulation et l'utilisation des tests de diagnostic rapide de la Covid-19 dans certaines structures privées et ONG.



"Au stade actuel de la pandémie, l'utilisation du test de diagnostic rapide n'est pas conseillé par l'OMS", selon le ministre sortant.



"Vu le caractère aigüe de l'infection à coronavirus, aucun test rapide basé sur la détection des antigènes ou anticorps ne saurait être fiable à cet effet", a-t-il ajouté.



La technique de la PCR pour le diagnostic de la Covid-19 est fortement recommandée. Elle est considérée comme la technique la plus précise et la plus sensible.



Tout contrevenant s'exposera à des "sanctions graves."