Tchad : il force sa fille de 14 ans à se marier avec un homme de 50 ans

Dagué Djang Suzane, une fille âgée de 14 ans, est forcée au mariage par son père. Elle est une élève scolarisée à l'école du centre de Kélo en classe de CM1.



Le prétendant est un homme âgé de plus de 50 ans. Après avoir apporté quelques biens pour demander la main de la fille, au cours d'un rituel traditionnel, l'homme en complicité avec les parents, aurait tenté de violer la fille dans sa chambre.



Les faits ont eu lieu dans la nuit du 21 avril 2020. "C'était une surprise pour moi quand je voyais un vieil homme qui veut coûte que coûte me marier. Quand j'ai appris cela, j'ai rejeté en bloc. J'étais obligé d'aller au quartier pour chercher du travail. On m'a dit que cet homme est revenu pour faire un sacrifice afin de sceller notre alliance. J'étais fâchée et je me suis interrogée : sans dialogue ? comme ça le mariage ?", témoigne la victime Dagué Djang Suzane.



"Après ces interrogations, on m'a introduit avec lui dans la chambre où il m'a étranglé. Dieu merci, je me suis évadée pour me réfugier chez une voisine. Grâce à l'aide de son fils, j'ai été conduite chez le chef de carré", explique la victime.



Le chef de quartier Bonombaye a été alerté par le chef de carré Baguinao. "J'ai eu recours à la police pour appréhender le prétendu auteur du mariage forcé, afin qu'il réponde de ses actes devant la justice", affirme le chef de quartier Bonombaye, Djikolbaye Hypolite.



Pour l'assistant du projet Violence Basée sur le Genre, Theophile Beng, il est inadmissible que la pratique du mariage des mineurs s'opère de nos jours.



"Forcer une petite fille en mariage, franchement j'ai trouvé cette attitude anormale et inhumaine. Je tiens à féliciter vivement le chef de quartier Bonombaye, Djikolmbaye Hypolite, avec son chef de carré Baguinao qui ont su vraiment jouer leur rôle en saisissant aussitôt les forces de l'ordre, afin que ce coupable soit incarcéré au commissariat de Kélo", selon Theophile Beng.



Il assure qu'il ne laissera pas tomber cette affaire pour que les autorités judiciaires mettent la pression et que tous les coupables soient sévèrement punis par la loi.