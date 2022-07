Tchad : il meurt dans une auberge après un rapport avec une femme à Ndjamena

Un homme a été retrouvé mort dans la journée de jeudi soir, dans une chambre d’auberge au quartier Ardep Djoumal, dans le 3ème arrondissement de Ndjamena.



D’après les témoignages recueillis par Alwihda Info, cet homme, la quarantaine révolue, serait arrivé seul à l’auberge pour se soulager comme d’habitude, avec sa partenaire sexuelle. Il a payé sa caution de passe-temps et a pris la clé de sa chambre, avant que sa partenaire le rejoigne.



Après quelques minutes, la femme est sortie pour alerter le gérant que l'homme ne se sent pas bien. Aussitôt, le gérant et la dame ont convenu de le conduire à l’hôpital. Ils ont appelé cet effet appelé un taximan. À peine arrivé, l'homme est décédé dans la chambre de l'auberge.



La dame a été arrêtée par la police pour enquête, nous informent des voisins ayant assisté à la scène. Le monsieur serait un père de famille. « Qu’est-ce que sa famille dira quand elle apprendra la nouvelle ? », s’interrogent les témoins.



C’est le lieu de dire que l'adultère et la fornication prennent de l'ampleur dans les auberges de la capitale, impliquant notamment des mineurs. Un phénomène que les autorités doivent prendre au sérieux. De nos jours, même les élèves et étudiants ne manquent pas de fréquenter ces lieux pour avoir de l’argent, en s’exposant à tous les risques.