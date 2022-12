Tchad : "il n'y a pas droit à l'échec, l'objectif c'est d'avoir au minimum 5 MW par province ", Dr. Ramatou Mahamat

Au menu de cette rencontre, la question des énergies renouvelables et les besoins d'urgences pour les populations en matière d'électrification d'une manière générale.



"Nous sommes en deçà de 100 MW et l'objectif est d'atteindre 300 MW, baisser le coût d'accès à l'électricité tout en accroissant la capacité de production", affirme la ministre déléguée auprès du ministre des Hydrocarbures, chargée de l'indépendance énergétique.



Des projets sont en cours d'exécution dont ceux sur fonds propres de l'État et ceux impliquant des bailleurs de fonds.



"Il n'y a pas droit à l'échec, l'objectif c'est d'avoir au minimum 5 MW par province car des frustrations se font ressentir auprès des populations qui attendent des résultats sur la question énergétique", renchérit-elle.



Dr. Ramatou Mahamat Houtouin en appelle au sens de responsabilité de ses collaborateurs afin de donner une autre dimension au problème que rencontre le Tchad en matière d'accès à l'électricité.