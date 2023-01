Tchad : il prétend avoir perdu 190.000 Fcfa dans un minibus, tous les passagers conduits au commissariat​

À sa descente du bus sur l'axe du rond-point Hamama, panier à la main, le client a accusé quelqu'un de lui avoir volé son argent. Le chauffeur a alors demandé à tous les passagers de remonter immédiatement dans le bus et s'est rendu au commissariat du 10ème arrondissement.



Une fois sur place, tous les passagers ont été fouillés, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, mais rien n'a été trouvé. Le commissaire a demandé des explications au client. Le malheureux a voulu remonter dans le bus, mais le chauffeur a refusé et a poursuivi son chemin avec les autres passagers.



Le client a été déçu de ne pas avoir retrouvé son argent et a été contraint de rentrer chez lui à pied. Il a menacé de porter plainte contre le chauffeur et les passagers pour vol. Les passagers du bus, eux, étaient choqués et indignés d'être soupçonnés de vol et ont exprimé leur désapprobation à l'encontre du client qui a causé cette situation embarrassante.