Tchad : il vole un bœuf et tire sur le pied d'un commandant lancé à sa poursuite

Un commandant de brigade a été blessé par balle le 10 novembre au cours d'une course-poursuite contre des individus armés dans la province de Sila.



À l'origine des faits, des malfaiteurs ont volé un boeuf dans le canton Kadjaské, une localité situé à 60 km de la ville de Goz Beida. Après avoir obtenu des renseignements sur leur localisation, le commandant de la brigade de recherche de Goz Beida et le chef de canton de Kadjaské ont poursuivi les présumés malfaiteurs.



L'un d'eux a été arrêté tandis qu'un autre a pris la fuite à dos de cheval. Le commandant de brigade s'est lancé à la poursuite du malfaiteur. Ce dernier a escaladé une montage et a tiré avec son arme sur le pied du commandant.



Le commandant de brigade a été blessé et transféré à l'hôpital de Goz Beida pour des soins appropriés.