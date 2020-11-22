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تشاد: وزير الدولة كالزيبي يفتتح المدرسة العليا للاتصالات والتكنولوجيا بأم جرس


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Novembre 2020



تشاد: وزير الدولة كالزيبي يفتتح المدرسة العليا للاتصالات والتكنولوجيا بأم جرس
وصل الخميس، وزير الدولة الوزير الامين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي باييمي ديبيه برقة وفد رفيع المستوى الى مدينة ام جرس حاضرة ولاية انيدى شرق  وكان فى استقباله بمطار مدينة ام جرس حاكم الولاية الجنرال قاربجوم ميدير جاكوب وقائد المنطقة العسكرية وعمدة بلدية مدينة ام جرس والقادة الاداريين والعسكريين  وجمع غفير من سكان المنطقة، وعقب مراسم الاستقبال توجه مباشرة وزير الدولة كالزيبي باييمي ديبيه والوفد المرافق له الى مقر المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجية المعلومات والاتصالات بهدف افتتاحها وانطلاقة النشاطات الاكاديمية بالمدرسة. الحفل شهد عدت مداخلات  اولاها الكلمة الترحيبية التى قدمها عمدة بلدية مدينة أم جرس مدير الشركة المنفذة للمشروع السيد عبود هاشم بدر الذى رحب بالوفد الذي حضر هذه المناسبة العظيمة، مضيفا بان الشركة المنقذة احترمت المدة الزمنية لتنفيذ المشروع رغم الظروف الاقتصادية الذى تمر بها البلاد،  الدكتور حقار بشر سالم مدير المدرسة الوطنية لتكنولوجية المعلومات والاتصالات فى مداخلته قال بان فتح هذه المدرسة فى مدينة ام جرس فرصة للشباب  فى مجال التدريب والتأهيل المهنى  ويعد نجاحا للمؤسسة التى فتحت فرعين لها الاول بمدينة سار والثانى بمدينة ام جرس  بجانب المقر الرئيسى بأنجمينا، اما وزير التعليم العالى والبحث والابتكار الدكتور دافيد اودنقار اكد دعم وزارته للتدريب المهنى خاصة فى مجال التكنولوجيا الحديثة والاتصال وان رئيس الجمهورية  المشير ادريس ديبى اتنو  يتطلع الى شباب واعى ومدرك لأهمية التكنولوجيا الحديثة فى التنمية المستدامة اثناء  خطابه الرسمى فى هذه المناسبة وزير الدولة الوزير الامين العام برئاسة الجمهورية  كالزيبي باييمي ديبيه اوضح بان رئيس الجمهورية  المشير ادريس ديبى اتنو تمنى ان يفتتح المدرسة بنفسه لولا انشغالاته الكثيرة  مؤكدا بأنه يعطى اهمية بالغة لفئة الشباب باعتبارهم كوادر المستقبل  وان فتح المدرسة الوطنية العليا للاتصالات بمدينة ام جرس تعد فرصة وأفاق كبيرة  فى شتى المجالات  خاصة الاقتصادية والفكرية داعيا الجميع الى دعم ومساندة القائمين على امر هذه المدرسة وطلابها بغية بلوغ الاهداف المنشودة التى من اجلها أسست المدرسة، وقد ختم الوفد نشاطاته بزيارة  مختلف مرافق المدرسة ومنشئاتها وحلال ذلك شجع وزير الدولة  الطلاب على  العمل  والمنافسة  والتفوق فى هذا المجال المهم.                                                      
 


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