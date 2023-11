Tchad : inauguration du centre de santé de Tchoubourou, une avancée pour la province du Lac

Construit dans le village de Tchoubourou, le centre de santé, issu du projet ADELAC, comprend des salles de consultation, d'accouchement, de vaccination, une maternité et une pharmacie, ainsi qu'un château d'eau, le tout alimenté par un système d'énergie solaire.



Le sous-préfet de Bol rural, Issakha Béchir Moustapha, a exprimé que cette nouvelle structure sanitaire représente un véritable progrès pour la communauté de Tchoubourou, qui souffrait d'un manque d'infrastructures adéquates.



Prosper Irambora, directeur des opérations en représentation de la directrice pays de l'IRC, a indiqué que cette infrastructure, ayant requis un investissement de plus de 60 millions de FCFA, témoigne de l'engagement des partenaires humanitaires en appui à l'effort du gouvernement tchadien pour améliorer le bien-être de ses citoyens.



Dr Mahamat Zene Youssouf, directeur général de la planification et de la coopération du ministère de la Santé, a remercié l'Agence Française de Développement et le consortium des ONG dirigé par l'IRC pour cette réalisation très attendue par la population, en particulier par les groupes vulnérables. Il a également félicité le personnel de santé de la province du Lac pour leur dévouement et leur professionnalisme.



Le gouverneur Djibrine Ratou a souligné que le projet ADELAC apportera un soulagement considérable à la population et s'inscrit dans la vision des hautes autorités du pays. Il a plaidé pour un second financement pour ADELAC afin d'étendre le projet aux autres départements de la province.



La cérémonie s'est clôturée par une coupure de ruban et une visite guidée des installations du centre de santé.