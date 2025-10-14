Tchad : incendie à la mosquée du secteur 6 de Mongo, un appel à la solidarité lancé

Le 13 octobre 2025 dans la matinée, un incendie s'est déclaré à la mosquée située au secteur 6 de la ville de Mongo, causant des dégâts matériels importants.



Selon Abakar Sabour, membre du comité de gestion de la mosquée, le sinistre serait dû à un court-circuit électrique. Les flammes ont endommagé plusieurs équipements essentiels au fonctionnement du lieu de culte.



Parmi les biens touchés figurent des nattes de prière, des livres saints, ainsi que des tôles de la toiture. Heureusement, aucune perte humaine n'est à déplorer.



Face à cette situation, Abakar Sabour lance un appel pressant aux personnes de bonne volonté, et aux fidèles pour apporter leur soutien à la mosquée. Les dons en nature ou en espèces permettront de remplacer le matériel détruit et de restaurer ce lieu de prière qui joue un rôle central dans la vie spirituelle de la communauté du secteur 6.



Le comité de gestion de la mosquée se tient à la disposition de tous ceux qui souhaitent contribuer à la reconstruction, et invite la population à faire preuve de solidarité dans cette épreuve.