Tchad : incendies dans les marchés, une catastrophe évitable

En une année, le marché de Dembé a été touché par le feu à deux reprises. Bien que certains considèrent ces événements comme des malédictions divines, cette perspective paraît réductrice. En réalité, le marché de Dembé souffre d'une construction anarchique : kiosques et hangars en bois, étals traditionnels faits de bois et de cartons, marchandises en plastique, et utilisation de bouteilles de gaz par les gargotiers. Ces pratiques dénotent un manque de respect pour les mesures de sécurité. De plus, les allées étroites, encombrées par les commerçants, et l'absence de dispositifs sécuritaires, notamment de camions anti-incendie, accentuent le risque d'incendie.



La plupart des marchés du pays ne disposent pas de services de pompiers à proximité immédiate pour intervenir rapidement.



Le marché de Dembé, essentiel à l'économie du pays, a été ravagé deux fois en moins d'un an, en juin 2023 et janvier 2024, engendrant d'importantes pertes matérielles et mettant en péril l'emploi de nombreux commerçants, souvent non assurés. Néanmoins, il est possible de prévenir ces désastres avec une organisation adéquate.



D'abord, il est crucial de dégager des voies d'accès pour les véhicules de pompiers à l'intérieur des marchés. Il faut également séparer les marchandises, avec des zones dédiées pour les vendeurs d'huiles, de produits inflammables et de restaurants. Enfin, une révision des installations électriques, souvent défaillantes et dangereuses, est impérative.



Il est peu probable que ces incendies aient des origines réellement inconnues. La présence de cuisines et d'installations précaires dans les marchés constitue un risque évident. Afin de prévenir les incendies récurrents, il est essentiel de sensibiliser les commerçants à l'importance des mesures de sécurité de base. Ils devraient également assurer leurs biens pour bénéficier d'un dédommagement en cas de sinistre, une démarche souvent méconnue.



La sécurité dans les marchés est l'affaire de tous. Une prise de conscience collective, accompagnée de mesures de sécurité et de l'expertise des professionnels du domaine, est indispensable pour éviter le pire.