Selon des sources, le bilan de l'accident est lourd, avec quatre décès, certains causés par la noyade ou l'emportement par les eaux déchaînées. Hier soir, mercredi 14 juin, les équipes de secours ont récupéré deux corps, tandis qu'un troisième a été retrouvé ce matin. Les autres victimes sont toujours portées disparues.



Cet incident tragique met en lumière les problèmes d'infrastructures routières dans la province du Sila, où les routes sont impraticables pendant les périodes de fortes pluies. Les habitants sont privés de la possibilité de se déplacer en dehors de Goz-Beïda pour faire leurs achats hebdomadaires, ce qui les rend vulnérables aux intempéries. Le gouvernement de transition, les cadres de la province et les autorités locales se montrent incapables de résoudre cette situation depuis des années.



Les responsables de la province sont témoins des activités politiques dans la région, mais cela ne résout en rien les problèmes. Après trente-deux ans d'allégeance au MPS, les fils du Sila ne travaillent que pour leurs intérêts personnels, sans rien réaliser d'exceptionnel, mis à part les querelles entre politiciens. Ils sont incapables de défendre leurs droits et leur politique est un échec total. Les pauvres citoyens souffrent à cause de leur politique fallacieuse.



Nous appelons les autorités de transition, les responsables de la province, la mairie de la ville de Goz-Beida et les opérateurs économiques à travailler ensemble pour trouver une solution appropriée à cette situation difficile pour les commerçants et la population locale.