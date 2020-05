Tchad : inquiétudes à l'Est après de mystérieuses tueries et assassinats

Au Sila, de mystérieux homicides ont déjà fait une vingtaine de victimes depuis le début de l'année. Dernier cas en date, ce lundi 25 mai 2020. Un homme âgé d'une trentaine d'années a été retrouvé mort sur une colline, non loin du village Djabalène, dans le département d'Adde, a constaté Alwihda Info lors d'une descente sur les lieux avec les autorités.L'homme était porté disparu depuis quelques jours. D'après les premiers éléments de l'enquête, il a été sauvagement assassiné, avant que son corps ne soit caché sous des arbustes. Les forces de sécurité se sont déployées et mènent des recherches pour retrouver l'auteur des faits.La semaine dernière, un homme a ouvert le feu sur des fidèles musulmans qui sortaient d'une mosquée, faisant au moins deux morts et plusieurs blessés. L'incident a eu lieu à Khera Wadjide, non loin de Koumou, une localité située à 30 km d'Addé.Ces incidents qui se répètent par intermittence peuvent s'expliquer à travers plusieurs hypothèses : des bandes organisées chercheraient à tout prix à créer des conflits intercommunautaires au Sila, malgré la pacification et le désarmement de la zone.