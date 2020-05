Tchad : endetté, un trentenaire retrouvé mort criblé de balles au Sila

Un homme âgé de 30 ans a été retrouvé mort lundi près de Djabalene, dans le département d'Addé, province de Sila, selon une source militaire.



La victime, Ahmat Haroun, habitait le village Djabalene, situé à 15 kilomètres au sud d'Adde. Elle était sortie de chez elle depuis 10 jours.



D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime était confrontée à un problème de dette suite à un jugement. Elle devait payer une certaine somme depuis le 28 octobre 2019. Emprisonnée, elle a pris la fuite vers El Djineina au Soudan voisin.



À son retour, Ahmat Haroun a expliqué à ses proches qu'il a besoin d'argent, au cas contraire il serait tué.



Il a été retrouvé mort ce matin dans une colline, non loin de Djabalene. Le corps de la victime présente des impacts de balles.



Les forces de l'ordre se sont rendues sur place pour mener des recherches.



En quelques mois, une vingtaine de personnes ont été tuées dans la zone.



"Combattre l'insécurité sous toutes ses formes"



Le nouveau gouverneur de la province de Sila, Abdraman Ali Mahamat, a déclaré aujourd'hui lors de son installation, qu'il entend combattre l'insécurité pour protéger les citoyens.



"Nous allons combattre l'insécurité sous toutes ses formes afin de protéger la population et ses biens. Une vigilance absolue doit être observée pour que le Sila demeure une province accueillante, où toutes les communautés vivent dans la paix et la cohabitation pacifique", a affirmé Abdraman Ali Mahamat.