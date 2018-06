Tchad : inquiétudes après la suspension d'une radio pour 6 mois par la nouvelle autorité régulatrice

Le président de la Haute autorité des media et de l’audiovisuel (HAMA), M. Dieudonné Djonabaye a suspendu ce mardi les émissions de la radio Fm-Nadha de Moundou, pour une période de six mois.



Dans un communiqué de presse parvenu à Alwihda Info, le Mouvement Citoyen pour la Préservation des Libertés (MCPL) a exprimé son "regret", estimant que c'est "une sanction maximale qui aurait pu être prise autrement ou simplement évitée".



"Fermer une station de radio privée pour une durée aussi longue que six mois, c’est procéder à son anéantissement total et par voie de conséquence, édulcorer sa ligne éditoriale. Bien au contraire, ce n’est guère la fermeture qui est la solution idéale à la résolution de la crise qui oppose les deux promoteurs de cette radio. Les auditeurs locaux dont le bénéfice de cette radio est réel dans leur quotidien qui sont les plus grands perdants dans cette crise et la sanction. Comment comprendre qu’une plainte est pendante en justice, la HAMA s’érige en tribunal pour fermer précipitamment radio Nada ? Le conflit opposant le directeur administratif et son coordonnateur des programmes est personnel et non professionnel pour que la HAMA frappe de cette manière", selon le communiqué du MCPL signé de son coordonateur.



Le MCPL rappelle qu'au regard de l’ordonnance 16 du 31 mai 2018 qui a étendu les prérogatives de cet organe de régulation des médias notamment l’article 10, il est fort à craindre que les radios et journaux privés se verront fermés du jour au lendemain. Par conséquent, le MCPL demande à la HAMA plus de tact et de responsabilité dans son approche de règlement des conflits et de monitoring.



Enfin, le MCPL tout en demandant à la HAMA de reconsidérer sa décision, en appelle à la réouverture imminente de radio FM Nada. Le MCPL lance un appel à l’union des corporations des journalistes pour demander la révision de l’ordonnance N°16 du 31 mai 2018 "afin de l’arrimer aux relents normatifs de démocratie pour laquelle le régime Déby se targue d’être le pionnier."