Tchad : installation du bureau provincial de la CONOREC à Mao pour l'organisation du référendum

L'objectif est d'installer les membres de la commission provinciale qui a pour but d'organiser le référendum.



Dans son mot introductif, le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, a souhaité la bienvenue à la délégation qui vient de N'Djamena avant de commencer la cérémonie.



La cheffe de mission, Amsadene Maidé Hangata, a déclaré que ces recommandations sont le fruit de DINIS et que l'organisation et la tenue dans des conditions idoines de la désignation des membres de la cellule de CONOREC doivent privilégier le consensus, ce qui permettra d'avoir une équipe dynamique qui aura pour tâche d'organiser le référendum.



Il est prévu dans les jours à venir l'installation des cellules départementales et sous-préfectorales.



La cérémonie s'est terminée par une photo de famille.