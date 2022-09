Tchad : installation du comité de gestion des revenus pétroliers du Logone Occidental

Les membres du comité de gestion des 5% de revenu pétrolier de la province du Logone Occidental sont officiellement installé ce 30 septembre 2022 au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée à la Place de l’indépendance de Moundou.



C’est un comité constitué de 10 membres issues des quatre départements que compte la province du Logone Occidental. Cette cérémonie a été présidée par le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin et son collègue du Pétrole et de l’Énergie, Djerassem Le Bemadjiel.



L’installation fait suite à la promesse du président du Conseil militaire de transition lors de sa visite en mars dernier à Moundou. Le gouverneur de la province du Logone Occidental, Bachar Ali Souleymane a, au nom des populations de la province, remercié le président de la transition pour avoir tenu à sa promesse.