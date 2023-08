Tchad : installation du nouveau délégué de la santé publique et de la prévention du Salamat

Le nouveau délégué provincial de la santé publique et de la prévention, Dr Adoum Mahamat Tidjani est officiellement installé dans ses nouvelles fonctions par le gouverneur de la province du Salamat, le contrôleur général de police Abdoulaye Ibrahim Siam. La cérémonie officielle a été organisée ce jeudi 3 août 2023.



Le décret nº1830 du 26 juin 2023, nomme Dr. Adoum Mahamat Tidjani, délégué provincial de la santé publique et de la prévention du Salamat en remplacement de Dr. Habiba Abdoulaye Affadine qui a passé six mois à la tête de l'institution sanitaire.



Lors de son discours, la déléguée sortante a fait le bilan de sa gestion. Elle a présenté plusieurs réalisations d’ordre administratif faites, parmi lesquelles, la concrétisation du plan provincial de développement sanitaire 4e génération. Ce document, très important, va couvrir la période allant de 2022 à 2030.



Prononçant son discours d'installation, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam a signifié que la délégation provinciale de la santé publique et de la prévention a pour ambition d'œuvrer à l'organisation de la prévention, des soins ainsi que les recherches et de l'innovation dans le domaine de la santé publique.



A la fin de la cérémonie, une lettre de félicitation a été remise à la déléguée sortante pour le service rendu à la population du Salamat.