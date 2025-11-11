Tchad : installation du nouveau directeur de l’ONAMA/Goz-Beïda

Ce mercredi 12 novembre 2025 à Goz-Beïda, Mahamat Tahir Al-hour a été officiellement installé dans ses fonctions de directeur de l’Office National des Médias Audiovisuels (ONAMA/Goz-Beïda).



Il remplace à ce poste Mahamat Zen, décédé. La cérémonie était présidée par Sadick Siboro Dinga, délégué général du gouvernement auprès de la province du Sila, et s'est tenue en présence de diverses autorités, responsables d’associations et leaders religieux.



Dans son allocution, la cheffe de service sortante, Radia Ma'arouf, a dressé un bilan des activités menées, et a soulevé plusieurs difficultés freinant le bon fonctionnement de l’institution, notamment le manque de logistique, l’insuffisance du matériel technique de production et le déficit de personnel.



Le délégué général du gouvernement Sadick Siboro Dinga, a salué l'équipe sortante, et a exhorté le nouveau directeur à « consolider les acquis et à poursuivre la modernisation de la station » dans une province où l’information est jugée « capitale pour le développement ».



Mahamat Tahir Al-hour a exprimé sa gratitude et s'est engagé à travailler en synergie avec le personnel et les partenaires, pour renforcer la visibilité et l’efficacité de la station. La cérémonie s'est achevée par la signature des procès-verbaux de passation de service.