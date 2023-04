Tchad : installation du nouveau gouverneur du Guéra, Mahamat Togou

La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre de l’Administration du territoire, Limane Mahamat, et a rassemblé des autorités civiles et militaires ainsi que des responsables locaux.



Le ministre a appelé le nouveau gouverneur à travailler dans l'intérêt de la province et à collaborer avec les différents acteurs locaux pour le développement de la région. Il a également salué le travail accompli par le gouverneur sortant, qui a reçu des attestations de reconnaissance de la part de plusieurs personnalités, dont le préfet du département de Barh Garada et des anciens militants du MPS.



La cérémonie d'installation s'est déroulée dans un climat de sérénité, marquant la continuité de l'action gouvernementale dans la région. Mahamat Togou Tchohim a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités du pays pour sa nomination et s'est engagé à œuvrer pour le développement de la province.