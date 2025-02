Tchad : installation du tout premier préfet du département de Ziguey

Le 18 février 2025, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a officiellement installé le tout premier préfet du département de Ziguey, le général Abakar Soukaya, dans ses nouvelles fonctions.



La cérémonie s'est déroulée à Ziguey en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles et de la population locale. Cette installation marque un moment historique pour la zone, renforçant ainsi l'administration locale, et témoignant de l'engagement du gouvernement à développer et moderniser la province du Kanem.



Le nouveau préfet aura pour mission de travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes, pour améliorer les conditions de vie des habitants, et répondre aux défis locaux. Dans son discours, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni a exprimé toute sa gratitude et félicite le préfet sortant, pour le travail accompli pour le développement du département.



Le premier magistrat de la province a attiré l'attention du préfet, sur la transparence dans la gestion des recettes de l’État, le respect de la hiérarchie, la lutte contre les feux de brousse, le vol de bétail, la lutte contre le banditisme, la délinquance, la protection de l’environnement et la lutte contre les conflits sont entre autres.



Après son installation, le préfet, le général Abakar Soukaya a remercié les plus autorités du pays, pour la confiance accordée à sa modeste personne à la tête de ce nouveau département. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, Asseif Mahamat Assouni a ensuite rencontré les autorités de la place, les chefs de service les chefs traditionnels et religieux. Il exhorte les chefs traditionnels à apporter leur contribution pour le développement du département.



Au cours cette rencontre, des chapelets des doléances ont été faits par les différents acteurs, notamment la question des infrastructures, le problème de l'éducation, de la santé et de l'eau qui est un problème crucial dans la zone. Après avoir écouté attentivement, le délégué général auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni a pris bonne note et promet de transmettre à qui de droit.