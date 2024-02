Tchad : institution des outils harmonisés de gestion des cas de protection de l'enfant

La ministre d'Etat, ministre de la Femme et de la Petite enfance, Mme Amina Priscille Langoh a signé ce 13 février 2024, un arrêté portant institution en République du Tchad des outils harmonisés de gestion des cas de protection de l'enfant.



Selon cet arrêté, les outils harmonisés de gestion des cas de protection de l'enfant prennent en compte le vocable paix-développement-humanitaire. A ce titre, ils sont les seuls outils de référence à utiliser en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant.



« Les institutions publiques et privées, les agences du système des Nations Unies, les organisations de la société civile, les ONG nationales et internationales disposent de trois mois pour se conformer et utiliser sur le terrain ces seuls outils harmonisés de gestion de cas de protection de l'enfant au Tchad », peut-on apprendre de l’article 2 de cet arrêté.



Par ailleurs, ces structures sont tenues d'envoyer des rapports périodiques (trimestriels ou semestriels et annuels) d'utilisation des outils harmonisés de gestion de cas de protection de l'enfant à la direction en charge des statistiques du ministère en vue d'alimenter le Système d'Information sur la Protection de l'Enfant et de la Femme (SIPEF).