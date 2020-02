Tchad : intenses préparatifs et sécurité renforcée à Bongor pour la visite de Déby

Bongor, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Est, se prépare pour accueillir demain le Président de la République. L'ambiance de la ville est inhabituelle. Des personnes se mobilisent de gauche à droite, chacun dans son domaine pour apporter sa participation à cet événement.



Un tour chez les artistes peintres et sérigraphistes permet de constater l'ampleur de l'événement.



Des banderoles, des tee-shirts et autres supports sont imprimés par dizaine de milliers pour l'accueil du président de la République.



Plus de place dans les auberges



L'on note une forte présence des étrangers dans la ville. Toutes les auberges sont pleines, selon un conducteur de moto-taxi que nous avons rencontré autour de minuit. Il affirme avoir fait déplacer plusieurs voyageurs dans les auberges de la ville.



Sécurité maximale



Sur le plan sécuritaire, Bongor a l'air d'une ville militaire. Les forces de l'ordre sont présentes partout. Elles patrouillent toutes les nuits depuis l'annonce de l'arrivée du chef de l'État.



La sécurité a été renforcée à chaque entrée et sortie de la ville. Des contrôles des pièces d'identités et des fouilles sur les passagers de chaque véhicule entrant et sortant sont réalisés.



Au petit matin de ce 26 février, plusieurs véhicules militaires dont certains équipés de mitraillettes sont arrivés dans la ville, renforçant ceux déjà en place.



Deux ministres sur place



Le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Dr. Issa Doubragne et le ministre de l'Elevage et des Productions animales Gayang Souaré sont arrivés mardi à Bongor. Le ministre des Infrastructures est attendu au cours de la journée de mercredi.