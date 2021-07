Tchad : interdiction des tirs d'armes à feu à l'occasion des cérémonies civiles

La détention illégale d'arme de guerre et les tirs d'armes à feu pendant et à l'occasion des cérémonies de mariage, bpatême, cortèges, des organisations de jouissance ou de tout autre évènement à caractère festif, sont strictement interdits sur toute l'étentue du terrioire national.



"Tout contrevenant s'exposera à des sanctions prévues par la Loi et les règlements", met en garde le chef du gouvernement.