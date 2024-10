Tchad : introduction d’un nouveau vaccin contre le paludisme

Le paludisme constitue la première cause de morbidité et de mortalité au Tchad, et représente 41,66% des consultations, 38,72% d’hospitalisations et 39,33% des décès dans les établissements de santé en 2020.



Cette maladie demeure un fléau majeur au Tchad. Il est provoqué par des parasites du genre plasmodium. Elle a causé 608 000 décès dans le monde en 2022, selon le registre de l’Organisation mondiale de santé (OMS).



Ce fléau a poussé le gouvernement tchadien, à travers le ministère de la Santé publique et ses partenaires, à introduire le 25 octobre un nouveau vaccin pour prévenir cette maladie. Ce vaccin est à administrer aux enfants âgés de plus 6, 7, 9,15 mois, pour qu’ils doivent continuer à appliquer des mesures préventives en respectant le calendrier vaccinal.



« Ce calendrier doit être gardé et protégé par les mamans des enfants », indique Dr Laldjimbaye Koulandoh. Le déploiement du vaccin anti paludisme pour la première fois au Tchad est un espoir pour les enfants et ceux de toute l’Afrique.



« Ce déploiement marque une avancée majeure dans la lutte contre le paludisme », a noté le secrétaire général du ministère de la Santé, Dabsou Guidaoussou.



De ce fait, Dr Laldjimbaye Koulandoh, explique davantage que la vaccination de routine doit être se faire à plusieurs stratégies pour atteindre les enfants de moins de 5ans, au centre de santé, par stratégies en avancée (l’équipe de vaccination du centre de santé part à la rencontre des enfants qui habitent au-delà de 5 km et ne pouvant pas venir au centre de santé pour bénéficier de santé).



La vaccination doit être se faire aussi par stratégies mobiles, les districts sont appelés à couvrir les zones accessibles.