Tchad : "jamais sans notre drapeau", Succes Masra réagit à la perquisition

Le leader des Transformateurs est revenu sur la perquisition qui a eu lieu très tôt ce matin au siège du parti : "autour de 6 heures, une vingtaine de véhicules des forces de défense et de sécurité sont venus entourer le siège. Ils ont demandé qu'on ouvre (...) Ils ont sauté le mur. Ils ont ouvert et ils sont rentrés. (...) Ils ont dit qu'ils doivent enlever le drapeau (...) On a enlevé le drapeau".



"L'objectif étant de retirer simplement le drapeau flottant, jugé contraire aux textes de la République", selon la police nationale. Elle précise qu'il est "strictement interdit de faire flotter le drapeau national, symbole de l'État, dans un domicile privé. Le tricolore n'est flottable que devant les Institutions Publiques".



"Jamais sans notre drapeau (...) Vous êtes en train d'organiser une véritable révolution dans ce pays. La meilleure manière de montrer que vous êtes patriote, c'est de célébrer votre drapeau. C'est pour ça que nous l'avons hissé au sommet", a réagi Succes Masra.



Le président des Transformateurs, Dr. Succes Masra, a rappelé une anecdote avec le défunt président Idriss Deby qui lui a reproché d'avoir installé un drapeau "trop grand" au siège du parti car "ce sont les symboles du pouvoir".



Pour Dr. Masra, il n'y a aucune loi qui interdit à un patriote de montrer son patriotisme. "Ce n'est pas ici au Tchad qu'on m'enlèvera le droit de porter mon drapeau", dit-il.