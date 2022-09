Tchad : "je propose d'organiser des séances de recyclage dans les administrations publiques"

Rosin Ouadjim Togue, participant au dialogue national au titre de la corporation jeunesse et du Cadre des jeunes pour la réflexion et la médiation au Tchad, propose d'étendre les cours d'instruction civique au-delà de l'enseignement secondaire, primaire et de l'Université. Il préconise d'organiser des séances de recyclage dans les administrations publiques. M. Rosin suggère également de promouvoir le sens de la responsabilité et de la redevabilité dans les administrations publiques.



L'intervenant estime qu'une adoption partielle du Code des personnes et de la famille n'est pas préférable. Il privilégie de poursuivre les discussions pour une adoption du Code dans son intégralité.



S'agissant des sentences pour la justice religieuse, il affirme que : "la laïcité de notre pays ne nous permet pas de prendre une religion dont les décisions seraient homologuées et de mettre de côté les autres religions".