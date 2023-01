Tchad : "je suis contre les paresseux et les corrupteurs", ministre Mahamat Assileck Halata

"Je suis contre les paresseux et les corrupteurs", a déclaré le ministre, mettant en garde contre les comportements qui peuvent nuire à l'efficacité et à la crédibilité de son ministère.



Mahamat Assileck Halata a également souligné l'importance de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour le développement du pays et a insisté sur la nécessité d'une approche responsable et professionnelle pour gérer les projets et les programmes de son ministère.



Les personnels ont réaffirmé leur engagement à travailler pour le développement du pays et à respecter les normes éthiques et professionnelles en matière de gestion des projets et des programmes.



Ils ont également exprimé leur gratitude au Ministre pour son leadership et son soutien constant, et ont promis de continuer à travailler ensemble pour atteindre les objectifs de leur ministère.