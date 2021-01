TCHAD Tchad : jeune entrepreneur, Abdelkhabir Issa veut relever le défi de l'autosuffisance alimentaire

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 28 Janvier 2021



Ingénieur en géologie, Abdelkhabir est également titulaire d'un master en business et administration obtenu en France. Tout comme de nombreux jeunes tchadiens, il fait le pari de l'entrepreneuriat pour contribuer au développement.





Le siège de l'entreprise est à N’Djamena. "On a commencé depuis 2018. Maintenant, nous sommes à la deuxième phase du projet. On travaille beaucoup plus au niveau de la province du Lac et au Salamat. On produit du maïs, sésame, des céréales et haricots", explique Abdelkhabir Issa. Pas mois de 13 jeunes sont employés, dont 10 recrutés pendant la saison pluvieuse et trois à temps plein. Mais le rêve est de passer très rapidement à la vitesse supérieure.



Le souhait d'Abdelkhabir Issa est d'aider son pays le Tchad à devenir autosuffisant sur le plan alimentaire. Pour y parvenir, il compte retrousser ses manches et inciter les jeunes à se lancer massivement dans l'agriculture. "Nous ne cesserons jamais de manger, nous aurons toujours faim, nous ne pouvons pas lutter, innover, créer ou bien simplement réfléchir si on a faim", dit-il.



"Je n’ai jamais vu ailleurs qu’en Afrique, où en mangeant, tu fais tomber ta nourriture et le lendemain, cette graine tombée repousse (...) Nous ne pouvons pas mourir de faim alors que nous avons des terres fertiles et vides", ajoute le jeune entrepreneur.



Son objectif d'ici 2025 est de dupliquer son modèle entrepreneurial dans tout le pays en rassemblant et formant plus d'une centaine de jeunes afin d'inverser la tendance de l'importation excessive.



Commerce intra-africain



La valeur du commerce intra-africain total a diminué de 5,2 % en 2019, réduisant sa part dans le commerce africain, qui est passée d'environ 15 % en 2018 à 14,4 % en 2019, selon le rapport publié fin décembre par Afreximbank.



Au-delà de la quête de l'autosuffisance alimentaire, le Tchad doit tirer parti de la zone de libre-échange (entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021), et multiplier les exportations. Malgré les conséquences de la crise sanitaire, les pays africains ont le potentiel pour se relever. Le 21 janvier, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi A. Adesina, a déclaré que l'Afrique est la prochaine frontière commerciale du monde , lors de la Conférence sur l'investissement en Afrique.La valeur du commerce intra-africain total a diminué de 5,2 % en 2019, réduisant sa part dans le commerce africain, qui est passée d'environ 15 % en 2018 à 14,4 % en 2019, selon le rapport publié fin décembre par Afreximbank.L'Afrique du Sud est le pays qui contribue le plus au commerce intra-africain, avec 23,1 % du total des échanges commerciaux intra-africains en 2019. La République démocratique du Congo (RDC) a consolidé sa position : avec une part de 10,4 % des échanges commerciaux intra-africains, elle est devenue le deuxième acteur du commerce intra-africain en 2019. Malgré une baisse de 4,7 % des échanges en valeur, la part du Nigeria est restée constante à environ 7 %, plaçant ce pays au troisième rang du commerce intra-africain.





