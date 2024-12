Tchad : journée d’échanges entre les organisations des personnes handicapées et la CNDH

La situation du handicap au Tchad et ses perspectives, a fait l'objet d'une journée d'échanges entre les Organisations des personnes handicapées et la CNDH.



Cette journée d'échanges qui entre dans le cadre des activités marquant la Journée internationale des personnes en situation d'handicap, célébrée le 3 décembre de chaque année, a été organisée par la sous-commission promotion de l'égalité, des droits de la femme, de l'enfant, et des personnes handicapées de la Commission Nationale des Droits de l'Homme(CNDH).



Rotta Dingamadji Carlos, rapporteur général de la CNDH, officiant la cérémonie, a souligné qu'en organisant cette journée d'échanges, la CNDH vise à réaffirmer une fois de plus, son attachement à toute personne vivant avec un handicap.



Par ailleurs, il indique que vivre avec un handicap, n'est en aucun cas synonyme d'exclusion de la société. Car une personne en situation de handicap est un citoyen à part entière, qui bénéfice de même droit que les autres citoyens, et il doit également exercer ses droits et devoirs.



Au sortir de cette journée d'échanges, la CNDH entend transmettre à qui de droit, les recommandations et suggestions, afin que la jouissance effective des droits reconnus aux personnes en situation de handicap, dans les textes et les instruments juridiques internationaux, soit traduit dans le fait.